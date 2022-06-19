中職／范米特右手那一把紅土 曾豪駒感覺有點偷吃步

富邦悍將隊洋投范米特右手抓起的一把紅土，看在樂天桃猿隊陣營眼中，總教練曾豪駒感覺有點偷吃步，但誇讚他好球率高、節奏明快，要掌握不容易，今天以2：1拿下的勝利有點幸運。

范米特本周第二度登板，今天在新莊球場出戰猿隊，第2局對郭嚴文投出觸身球後，面對林承飛的打席，主審上丘引起關注，但這回並非對油的質疑，而是當時三壘審先注意到他摸了一把紅土再摸球，為規則中所不允許，因此主審上前警告，並換了一顆球。

曾豪駒表示，「我是覺得，投手多少會流手汗，但是他們都…就是稍微有點偷吃步啦！我們會去注意看，是因為摸土再摸球會增加摩擦力，我們看到就去跟裁判講。」他表示其實一開始三壘審就有注意到，「後面有一次沒看到，我們去提醒。」

范米特本季一直在先發輪值中固定出賽，內容大致穩定，已屬今年上乘洋投，曾豪駒也說：「其實一直以來，我們對到范米特的掌握度都沒有很高，他的好球率、節奏都滿明快，掌握上沒那麼容易。」

今天可以從范米特把關的比賽中拿下勝利，曾豪駒提到，「今天雙方投手都很好，狂威對局勢控制也不錯，成晉的全力衝刺，讓我們得到那一分，俊秀也把握一、二壘有人的機會，當然那球是有點幸運，但這就是棒球。」