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中職／「不行…才第6局」陳俊秀忍住出場危機敲致勝安

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳俊秀。記者陳正興／攝影
陳俊秀。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，陳俊秀第8局敲出超前安打，其實險些在第6局就有出場危機，他賽後對此也笑答：「我也很怕」。

陳俊秀今年身為聯盟最高薪野手，手感卻從開季以來都處於低迷，且長打消失得無影無蹤，本季首轟至今未開張，今天單場貢獻3安打外帶勝利打點，僅是他本季首度獲得單場MVP。

其實，陳俊秀差點就沒有第8局當英雄的機會，他在第6局對壘范米特的打席，未出棒遭到三振，他對好壞球判決不滿而明顯動怒，觸動主審神經，總教練曾豪駒也為此上場緩衝。

陳俊秀坦言當下有火氣，「一定（生氣）的啊！想要贏球，當下是滿生氣的。」他笑說，自己也很怕被趕出去，「後來想一想不行，才第6局，要忍住。」

從范米特手中敲出超前安，陳俊秀自認幸運，「今天終於有打到球，終於打到沒有人的地方，我覺得是運氣還不錯。」他也稱讚范米特，「真的是很好的投手，而且很準，今天賽前也有說大家對他要稍微積極一點。」

久違的好表現，陳俊秀期望就此走出低潮，他說：「希望可以維持，維持比較重要，今天過後希望之後可以慢慢好起來。」

陳俊秀 樂天桃猿

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