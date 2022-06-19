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中職／陳俊秀致勝安打 擊爆悍將5成勝率最後防線

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊陳俊秀敲出3安打、貢獻勝利打點。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊陳俊秀敲出3安打、貢獻勝利打點。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊的5成勝率最後防線在今天失守，先發投手范米特燃燒117球，先發7.2局失2分（責失1分），不敵陳俊秀第8局的超前安打，悍將隊以1：2輸給樂天桃猿隊，中止3連勝，也吞下第31敗，上半季勝率確定不到5成。

此役兩隊先發投手都有好投，本周第二度先發的范米特，投7.2局被敲7安打、失2分，狂威則是7局正好用滿100球，被敲9安打、失1分。

前7局打完，兩隊都只攻下1分，悍將隊在第1局靠林益全的安打首開紀錄，猿隊則在第3局因一壘手范國宸接球失誤讓陳晨威站上二壘，成晉接著跑出內野安打、帶有1分打點。

范米特在前7局用了92球的情況下，第8局繼續站上投手丘，兩出局後出現危機，被成晉敲出安打、觸身球保送林泓育，陳俊秀掃出超前安打，成為決定比賽勝負的一棒。

陳俊秀今年身為聯盟最高薪野手，卻從開季以來始終低迷，賽前打擊率2成62、長打消失，今天單場敲出3安打、貢獻勝利打點，本季首度獲選單場MVP。

陳俊秀 樂天桃猿

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