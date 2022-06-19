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U15／青少棒國手22人培訓名單出爐 備戰8月墨西哥世界盃

中央社／ 新北19日電
111年華南金控盃全國青少棒賽，19日由桃園市隊完成2連霸，取得U15世界盃國家隊組訓權，賽後召開選訓會議選出22人培訓名單，由曾偉誠當執行教練，華南青少棒MVP黃天賜（圖）以野手身分入選。 中央社
111年華南金控盃全國青少棒賽，19日由桃園市隊完成2連霸，取得U15世界盃國家隊組訓權，賽後召開選訓會議選出22人培訓名單，由曾偉誠當執行教練，華南青少棒MVP黃天賜（圖）以野手身分入選。 中央社

華南金控盃全國青少棒賽由桃園市隊完成2連霸、取得U15國家隊組訓權，賽後召開選訓會議選出22人培訓名單，由曾偉誠當執行教練，華南青少棒MVP黃天賜以野手身分入選。

111年華南金控盃全國青少棒賽為今年U15世界盃棒球賽、亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍取得組訓權，冠軍戰桃園市隊以6比3擊敗台北市隊，完成2連霸。

賽後召開選訓會議，執行教練曾偉誠，另外教練團還有高漢模、江奎寬，投手8人為張耀允（桃園市）、陳煒誠（台北市）、余硯誠（新北市）、哀宥宇（台南市）、簡劭恩（花蓮縣）、陽善同（台東縣）、全叡（南投縣）、江禮恩（新竹市）。

捕手3人為黃翔靖（桃園市）、江庭毅（台中市）、高誠祥（台北市）。

內野手6人為黃天賜、王興楷（桃園市）、曾睿恩（台北市）、傅鈞致（台北市）、蔡琞傑（新北市）、葉弘仁（新竹縣）。

外野5人為黃彥綸（桃園市）、朱冠宇（台北市）、江宗駿（新北市）、古定玄（新竹縣）和王乃文（宜蘭縣）。

U15世界盃棒球賽將於8月26日至9月4日在墨西哥舉行，台灣代表隊上屆拿下季軍，U15世界盃正選名單為20人，亞洲盃正選名單為18人。

棒球 青少棒錦標賽

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