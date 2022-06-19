華南金控青少棒／黃天賜英雄命 桃園連霸獲U15組訓權

華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰今天舉行，桃園市隊與台北市隊交手，桃園市先發投手黃天賜天生英雄命，6.1局失3分好投壓制，率隊以6比3奪冠、完成2連霸，取得U15世界盃組訓權。

華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰在三重棒球場舉行，桃園市隊此次組隊方式比較特別，由市內6所國中各推6名球員，以藍白戰的方式選出最後代表隊。總教練曾偉誠表示，大家都沒有私心，也謝謝桃園棒壇大家長張滄彬支持。

冠軍戰桃園市隊派出教練眼中「天生英雄命」的黃天賜先發，總計用98球投6.1局，被敲出8支安打，投出6次三振、3次四死球，失掉3分責失分、好投壓制，完成投球任務後，也改守二壘，單場敲出1支安打、貢獻1分打點，拿下大會最有價值球員（MVP）。

曾偉誠表示，黃天賜今天表現不負眾望，可以完成2連霸是18名球員大家的努力，打擊教練江奎寬、投手教練高漢模給了很多情蒐資料。他謙虛說：「我只是下決策而已，有他們給我的資料才能知道怎麼調整兵力。」

曾偉誠表示，黃天賜前幾場比賽表現沒有這麼順手，但教練團很相信黃天賜，總是能在關鍵時刻跳出來，無論投球、打擊還是守備，也笑說關鍵時刻如果黃天賜在場上守二壘，都會默默希望球快點打到二壘。

黃天賜此次投打雙刀，曾偉誠相信無論投打都會成為好選手，未來走向交給高中教練煩惱，投球部分受限身材，但揮臂動作乾淨俐落，守備上則是中規中矩。

黃天賜是2019年U12世界盃棒球賽奪冠班底，該屆拿下打點王、最佳三壘手獎，此次也想再拚一次國手資格，但他表示，還是球隊勝利最重要，不強求個人表現。

黃天賜給自己表現打滿分，也感謝隊友守備幫忙，自評此次投球表現較好，但高中會想要往打者發展，守備位置二壘、三壘都可以，遇過大賽較多，場上不會緊張，國中3年心態上也進步很多，表現不好不會想太多。

111年華南金控盃全國青少棒錦標賽是今年U15世界盃、亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊取得組訓權，賽後會召開選訓會議。曾偉誠也特別感謝仁和國中校長張美珍，「有她的支持不僅培育出許多國手，也培育國家隊的教練」。

國二張以承扛住代打壓力 華南金控青少棒打擊獎

華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰，桃園市隊國二球員張以承代打建功，一棒2分幫助球隊拉開領先差距，拿下大會打擊獎，總教練曾偉誠稱讚他扛得住壓力，是未來國家隊棟樑。

111年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰賽在三重棒球場舉行，桃園市隊與台北市隊交手，桃園市隊前6局打完4比3、1分領先，7局靠著代打張以承關鍵安打，一棒2分、幫助球隊拉開領先差距，桃園以6比3完成2連霸，總教練曾偉誠直接預約明年冠軍，喊話3連霸。

曾偉誠表示，張以承是國二球員，守備位置為捕手、一壘，此次則是放在指定打擊的角色，關鍵時刻讓他下去代打，之前隊內練習的時候常常會模擬情境，今天可以有這樣的表現，代表他有把平常練習當比賽。

張以承才國二就可以擔任關鍵時刻代打角色，曾偉誠表示，他攻擊不會怯場，頂得住壓力、難能可貴，「相信他未來可以成為國家隊的棟樑。」

張以承此次賽會總計11打數敲出7支安打，累積5分打點，以打擊率6成36拿下大會打擊獎；其他個人獎項，打點獎為新北市隊陳杰睿，全壘打獎為新竹市隊江禮恩，投手獎為新竹縣隊葉弘仁，大會最有價值球員為桃園市隊黃天賜，教練獎為桃園市隊總教練曾偉誠。