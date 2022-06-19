中職／開球有陰影 黃筱雯穿8號預約下次再挑戰投手丘

富邦悍將隊今天邀請東京奧運女子拳擊51公斤量級銅牌得主黃筱雯擔任開球嘉賓，第一次為職棒開球有點緊張，身高176公分的她未挑戰投手丘，她透露過去幫母校開球沒開好，還有陰影，「第一次在職棒開球保守一點，下次再挑戰投手丘。」

黃筱雯穿上悍將中學主題日的格紋球衣，選擇背號8號，她解釋是因自己在8月31日出生，奧運奪牌也是在8月。

黃筱雯坦言過去對棒球較少接觸，偶爾轉到電視會看，並無認識的球員。準備這次開球，她說：「練習有點緊張，上去就是讓自己放輕鬆、自然一點去投。」她對表現還算滿意，「不錯，滿開心的。」

黃筱雯在奧運摘銅後，今年5月才迎來久違的國際賽，出戰拳擊世錦賽54公斤級，首輪輪空、接著在32強賽止步，她透露太久沒有參與國際賽，臨場反應有點生疏，對於選手打法也比較陌生，「沒把自己的優勢展現出來」。