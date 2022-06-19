中職／范米特又吸引主審上丘 這次是紅土抹球收警告1支

富邦悍將隊投手范米特前一次才因球衣右肩上的污漬，觸動中信兄弟隊總教練林威助神經，事後證實只是合法使用的熱身膏；今天范米特的登板，再度遇到主審上丘，聯盟賽務部對此釋疑，是因范米特摸紅土後再摸球的動作，為規則中所不允許，因此裁判上前警告並換了一顆球。

范米特本周第二度登板，今天在新莊球場出戰樂天桃猿隊，第2局面對郭嚴文投出觸身球後，面對林承飛的打席，主審上丘引起關注，但這回並非對油的質疑。

賽務部解釋，當時三壘審先注意到他摸了一把紅土再摸球，為規則中所不允許，因此主審上前警告，並換了一顆球。

根據規則3.01所述，「任何球員不得故意污損球或使用泥土（Soil）、松香（Rosin）、石蠟（Paraffin）、甘草（Licorice）、砂紙（sandpaper）、金鋼砂紙（Emery-paper）或其他物質摩擦球。」