中職／賴鴻誠罕見0球傷退 曾豪駒：剛好一個點…

樂天桃猿隊左投賴鴻誠前役1球未投就傷退，檢查為左下背緊繃，保險起見先降下二軍休息、恢復，罕見狀況原因出在哪裡？總教練曾豪駒說：「選手有時候就是這樣，感覺整個狀況滿穩定，但一個出力就…，那天剛好一個點。」

賴鴻誠16日對味全龍隊之戰在7局下登板，上丘才熱身2球，就因身體不適退場，賽後曾豪駒表示他是在牛棚練投到最後1球時就感覺背部不適，上丘後再投2球狀況並未緩解，因此1球未投，帳面上仍算1場出賽，猿隊隔天即將他降下二軍。

曾豪駒今天回報他的傷勢狀況，這兩天已經看醫生，為左下背部緊繃，保險起見先讓他下二軍恢復、調整，他的空缺剛好今天需要升上洋投狂威先發。

猿隊下周5戰，除了本周先發的霸林爵、黃子鵬、陳冠宇、狂威外，王溢正也將扛下一場先發。

猿隊目前二軍還有曾仁和、索沙準備中，曾仁和預計要在二軍再投1場，索沙今天在二軍對中信兄弟先發7局僅用89球，被敲3安打、失1分（無責失），最快球速149公里。

曾豪駒也看了索沙今天的登板，「速度還是沒有很快，但他在二軍都差不多這個速度，上來可能會更快一點，他之前下背也有點不舒服，這段時間剛好可以給他調整、休息一下。」