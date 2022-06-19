中職／對的時機成3萬安主人 范國宸6月爆發衝上打擊榜

富邦悍將隊范國宸6月打擊成績火燙，本季成績也以3成17挺進打擊榜第4位，昨天還意外在悍將隊史留名，成為第3萬安的主人，他笑說自己只是在對的時機敲出那支安打，「可以名留在隊史上，很開心，但最開心的還是贏球。」

悍將隊昨晚賽前累積29993支安打，第3局范國宸的安打搶下隊史編號第3萬支安打，悍將隊成為史上第3隊，前兩支3萬安球隊分別是2020年5月14日中信兄弟隊由吳東融敲出、2020年8月16日統一獅隊由陳重廷達陣。

隊史萬安可遇不可求，范國宸也是賽後聽老婆說才知道，自己敲出的是第3萬支安打。他說這是球員難以注意到、也完全無法強求的紀錄，「就是3萬支安打中的其中1支」，他表示：「這是在場上的每個人都有機會參與到的成就，我只是比較剛好，在對的時機打出一支安打。」

悍將隊6月戰績有起色，范國宸的球棒也很火燙，目前單月打擊率4成76、20支安打、8分打點都在聯盟領跑，被問到這件事，他卻很不好意思，「我通常想到最近好像打得還不錯時，都會開始打不好。」

6月打擊爆發的關鍵，范國宸說其實沒有什麼額外的撇步，「就是回饋到練球上，哪些東西有注意到可以維持手感的，就每天持續去做。」即便打得強勁的球被美技接走，也不要因此影響信心。他坦言現在對自己更大的課題就是維持，「盡量去做，看能不能維持到球季結束都是高檔，是我現在要努力的目標。」

隊史「萬安」里程碑安打

中信兄弟（含兄弟象）

1萬 陳致遠

2萬 張志豪

3萬 吳東融

統一獅

1萬 柯建鋒

2萬 張泰山

3萬 陳重廷

富邦悍將（含俊國熊、興農牛、義大犀牛）

1萬 羅松永

2萬 林益全

3萬 范國宸

樂天桃猿隊（含第一金剛、La New熊、Lamigo桃猿）

1萬 鍾承祐

2萬廖健富

註：味全龍隊隊史累積9849支安打