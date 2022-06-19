快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

華南金控青少棒／新竹縣殿軍 盼好表現爭取資源

中央社／ 新北19日電

華南金控盃全國青少棒賽新竹縣隊以單一球隊戰力打出驚奇，今天季軍戰不敵新北市隊，但拿下殿軍已經是隊史最佳，總教練田家安表示，縣內僅有2名專任教練，希望用好表現爭取更多資源。

華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰今天在三重棒球場舉行，新竹縣隊展現韌性，雖然一度6分落後，但也不放棄追分機會，最終以9比11吞敗、拿下殿軍。

新竹縣隊總教練田家安表示，新竹縣隊過去最佳成績是6強，此次以關西國中代表出賽，可以打進4強已經是紀錄，今年特別感動，球員們每一場比賽都很拚，大家都很珍惜每次可以出賽的機會。

田家安表示，單一球隊戰力有限，不像6都有多支傳統球隊可以組成聯隊，但也一直鼓勵球員好好把握，希望這次比賽可以讓球員的好表現被看到，多送一點球員進國家隊。

田家安也感謝家長一路幫忙，當教練團最好的後援部隊，有家長協助、鼓勵球員，球員們的心態都很正面，可以拚到4強很不容易，感謝中信慈善基金會、張榮發基金會，也感謝校方的支持。

「努力爭取新竹縣的榮譽，雖然我們不是一線球隊，但也可以讓大家知道新竹縣還是有實力可以跟他們比拚」，田家安希望用好表現爭取更多的資源和機會，新竹縣包括他在內僅有2名專任教練，其他多是約聘、代課老師，教練沒有穩定，也沒有辦法全心照顧好球員們。

青少棒錦標賽 棒球

延伸閱讀

華南金控盃少棒／江宗駿華南青少棒賽打擊率破5成 想再拚一次國手

新竹縣+1203 兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打

華南金控盃少棒／佘東霖先發撐住場面 華南金控盃青少棒新北季軍

本土+5萬561例172例死亡 羅一鈞：中南部正脫離高原期

相關新聞

中職／悍將近8戰6勝化身「水鬼邦」 曾豪駒：很火！

富邦悍將隊本季各賞給樂天桃猿、統一獅隊一波3連戰橫掃，很公平咬了兩位戰績領跑者3口，成為「水鬼邦」，今天賽前談到悍將隊近...

中職／賴鴻誠罕見0球傷退 曾豪駒：剛好一個點…

樂天桃猿隊左投賴鴻誠前役1球未投就傷退，檢查為左下背緊繃，保險起見先降下二軍休息、恢復，罕見狀況原因出在哪裡？總教練曾豪...

中職／對的時機成3萬安主人 范國宸6月爆發衝上打擊榜

富邦悍將隊范國宸6月打擊成績火燙，本季成績也以3成17挺進打擊榜第4位，昨天還意外在悍將隊史留名，成為第3萬安的主人，他...

日職／吳念庭下二軍單場雙安 王柏融連兩戰無安打

旅日西武獅隊野手吳念庭今天被下放二軍，二軍出賽3打數敲出2支安打，西武隊終場以6比5擊敗橫濱隊；火腿隊野手王柏融二軍出賽...

中職／曾峻岳連上3天收「特休」 但內心好想上班

富邦悍將隊取得3連勝，終結者曾峻岳在這3戰天天上班，昨天賽後就收到特休通知，今天出戰樂天桃猿隊之戰，不論戰局如何，他都確...

中職／動紫趴10年首度參戰 陶喆25日桃園賽後壓軸開唱

樂天桃猿隊新光動紫音樂祭十年有成，6月24、25、26日分別為「樂團再戰」、「經典再戰」以及「搖滾再戰」三大主軸。球團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。