快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

日職／吳念庭下二軍單場雙安 王柏融連兩戰無安打

中央社／ 台北19日電
吳念庭在二軍出賽，3打數敲出2支安打 擷圖自推特
吳念庭在二軍出賽，3打數敲出2支安打 擷圖自推特

旅日西武獅隊野手吳念庭今天被下放二軍，二軍出賽3打數敲出2支安打，西武隊終場以6比5擊敗橫濱隊；火腿隊野手王柏融二軍出賽，總計3打數沒有安打，火腿終場以4比5不敵樂天隊。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與橫濱隊交手，西武隊野手吳念庭二軍先發出賽扛4棒、守一壘，1局敲出三壘方向界外飛球出局，3局選到四壞保送，5局敲出三壘方向內野安打，7局敲出左外野方向安打。

吳念庭今天總計3打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，慢慢調整找手感。西武隊今天團隊敲出11支安打，順利拿下比賽勝利。

北海道日本火腿鬥士隊今天與樂天金鷲隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打2棒、守左外野，1局敲出雙殺打，3局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出右外野方向飛球出局，今天總計3打數沒有敲出安打，二軍近2場出賽沒有安打。

火腿隊比賽前4局打完4比1領先，樂天隊5局靠著單局2發全壘打，一口氣追回3分、扳平比數，6再靠著安打、滾地球跑回超前分，火腿隊比賽後半段沒能再拿分數，終場以4比5吞敗。

日本火腿鬥士 吳念庭 王柏融

延伸閱讀

日職／吳念庭打擊率直直降下二軍 一軍台灣野手歸零

日職／吳念庭自打球後發文報平安 持續訓練西武監督喊讚

日職／自打球中右膝 吳念庭被隊友攙扶退場

日職／吳念庭久違開轟 宋家豪0.2局掉1分

相關新聞

中職／悍將近8戰6勝化身「水鬼邦」 曾豪駒：很火！

富邦悍將隊本季各賞給樂天桃猿、統一獅隊一波3連戰橫掃，很公平咬了兩位戰績領跑者3口，成為「水鬼邦」，今天賽前談到悍將隊近...

中職／賴鴻誠罕見0球傷退 曾豪駒：剛好一個點…

樂天桃猿隊左投賴鴻誠前役1球未投就傷退，檢查為左下背緊繃，保險起見先降下二軍休息、恢復，罕見狀況原因出在哪裡？總教練曾豪...

中職／對的時機成3萬安主人 范國宸6月爆發衝上打擊榜

富邦悍將隊范國宸6月打擊成績火燙，本季成績也以3成17挺進打擊榜第4位，昨天還意外在悍將隊史留名，成為第3萬安的主人，他...

日職／吳念庭下二軍單場雙安 王柏融連兩戰無安打

旅日西武獅隊野手吳念庭今天被下放二軍，二軍出賽3打數敲出2支安打，西武隊終場以6比5擊敗橫濱隊；火腿隊野手王柏融二軍出賽...

中職／曾峻岳連上3天收「特休」 但內心好想上班

富邦悍將隊取得3連勝，終結者曾峻岳在這3戰天天上班，昨天賽後就收到特休通知，今天出戰樂天桃猿隊之戰，不論戰局如何，他都確...

中職／動紫趴10年首度參戰 陶喆25日桃園賽後壓軸開唱

樂天桃猿隊新光動紫音樂祭十年有成，6月24、25、26日分別為「樂團再戰」、「經典再戰」以及「搖滾再戰」三大主軸。球團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。