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中職／悍將近8戰6勝化身「水鬼邦」 曾豪駒：很火！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊本季各賞給樂天桃猿、統一獅隊一波3連戰橫掃，很公平咬了兩位戰績領跑者3口，成為「水鬼邦」，今天賽前談到悍將隊近況，猿隊教頭曾豪駒說：「很火！」

獅隊原本已在上半季之爭追到與猿隊無勝差，卻在北征新莊踢到鐵板，3連戰慘遭橫掃，落後猿隊的差距退回到2.5場，更不妙的是還傷了羅昂、陳傑憲兩位大將。

悍將隊連咬獅隊3口，曾豪駒一聽笑答：「我們也曾經被咬過。」猿隊在5月20到22日因疫情折損多位選手，悍將在桃園3戰清盤對手。

悍將近期8戰取得6勝，戰績開始有回穩趨勢，曾豪駒認為，「棒球本來就是這樣，狀況會有起伏，當你在低潮時怎樣快速把隊形整理好，這是很重要的。」他提到，各隊在球季中多少都會遇到狀況，只能做好準備回應，「好好把球賽品質拉起來，就不會有太大差距。」

猿隊下周與獅隊有兩場直接對戰，曾豪駒不放大去看，「我是覺得每一場都很重要，不一定是對統一，如果其他場次沒想辦法贏下來，其實也不用去想對統一，現在每場都是要盡可能贏下來，盡可能把勝場數提升。」

他指出，悍將隊現在的隊形完整，各隊看起來狀況都不錯，「就是看最後這段時間誰可以把握住，誰就比較有優勢。」至於獅隊的傷兵出現，曾豪駒說：「比賽無法去算，傷了誰就會怎樣，只能認真去把比賽打好。」

曾豪駒 樂天桃猿 陳傑憲

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