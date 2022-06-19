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中職／曾峻岳連上3天收「特休」 但內心好想上班

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊終結者曾峻岳。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊終結者曾峻岳。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊取得3連勝，終結者曾峻岳在這3戰天天上班，昨天賽後就收到特休通知，今天出戰樂天桃猿隊之戰，不論戰局如何，他都確定不會上場，若需要終結者將由王尉永代班。

投手教練林正豐賽前表示，曾峻岳今天確定不會上場，雖然認為他若連上4天應該也沒問題，但考慮到連3天登板已是他過去不曾有過，今天還是打定主意讓他休息，若領先局面需要終結者，將由王尉永代理。至於誰來布局？他笑答：「很多人可以啦！」

曾峻岳是在昨天賽後就收到通知，但其實內心超想上班，他也自認體能可以負荷，「我覺得我可以欸！但是尊重教練安排。」

特休1天要做什麼？曾峻岳笑說：「做重量、練體能，還有幫忙加油。」

悍將隊目前14勝，曾峻岳就收8次救援成功，其實比例很高，但目前救援榜有霸主在，猿隊終結者豪勁在球隊戰績、個人成績俱佳加持下，目前已以14次救援點獨走，個人的救援成功數就和悍將隊勝場一樣。

曾峻岳 樂天桃猿 富邦悍將

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