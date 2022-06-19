華南金控盃少棒／江宗駿華南青少棒賽打擊率破5成 想再拚一次國手

華南金控盃全國青少棒賽新北市隊江宗駿今天季軍戰單場2安都是長打，貢獻1分打點，賽會打擊率破5成；江宗駿是2019年U12冠軍班底，他也希望國中畢業前再拚一次國手資歷。

111年華南金控盃全國青少棒錦標賽是今年U15世界盃、亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊取得組訓權，將評估各隊球員表現組成最強代表隊。

今天季軍戰新北市隊與新竹縣隊交手，新北市隊打線發揮，終場以11比9拿下勝利，江宗駿打開路先鋒第一棒、守中外野，1局敲出三壘打，2局敲出二壘打，3局敲出左外野方向高飛球出局，5局獲得故意四壞保送，單場3打數敲出2支安打、貢獻1分打點。

江宗駿此次賽會打擊成績不錯，也敲出團隊唯一1轟，總計23打數敲出13支安打，賽後打擊率5成66，也被總教練梁如豪點名，是此次表現亮眼的球員之一，江宗駿腳程快、上壘率高，打擊爆發力很好。

江宗駿自評這次表現預賽前半段有點打不出來，後半段才越打越好，季軍戰打出2支長打、表現算滿意，自評國中技術層面進步多，優勢是力量、腳程，打擊時心態很簡單「球來就打」。

江宗駿是2019年U12世界盃棒球賽奪冠班底，今天新竹縣隊的開路先鋒葉弘仁也是，江宗駿笑說，兩人一直有保持聯絡，今天都打第一棒、同場出賽會想要比拚看看，「今天兩人表現一樣好」。江宗駿國中還沒有當過國手，他也希望在畢業前可以再拚一次國手。