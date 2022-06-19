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中職／動紫趴10年首度參戰 陶喆25日桃園賽後壓軸開唱
樂天桃猿隊新光動紫音樂祭十年有成，6月24、25、26日分別為「樂團再戰」、「經典再戰」以及「搖滾再戰」三大主軸。球團今天公布，華語歌壇R&B教父陶喆將在動紫趴第10年首度參戰，確定於25日「經典再戰」為所有樂天球迷演出。
陶喆出道時便以嶄新的R&B曲風，在華語樂壇掀起一陣旋風，並開啟了華語R&B的盛世。每首，典歌曲都能引起市場廣大迴響，專輯作品也獲得無數獎項肯定，巡迴演唱會更是擁有極高的口碑與肯定。
陶喆表示，希望大家好好能到現場一起享受動紫趴，透過音樂更加愛上運動這個文化。他透露自己其實很喜歡棒球，回LA時也不時會去球場看比賽，所以很開心這次能來到桃園棒球場，希望給猿隊隊員和球迷一些鼓勵和能量。
陶喆將在25日賽後壓軸表演，期待新光動紫的開辦代表嚴峻的疫情即將過去，夢想的新光動紫十年舞台隨之而來。
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