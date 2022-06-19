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日職／吳念庭打擊率直直降下二軍 一軍台灣野手歸零

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
西武獅隊吳念庭。圖／資料照片
西武獅隊吳念庭。圖／資料照片

西武獅隊台將吳念庭經歷染疫後回歸，打擊狀況並不理想，今天被降下二軍，也讓台灣野手目前在日職一軍的人數歸零。

吳念庭在5月1日確診，脫離一軍名單大約3周，24日在回歸首戰就敲出全壘打，但打擊手感並未就此拉抬，他在6月10日的比賽先發被自打球擊中右膝傷退，接下來的3場出賽都是替補上場。

吳念庭回歸後合計59打數敲出10安打、打擊率1成69，有2發全壘打，打擊率從回歸首戰的2成88下修到2成31，今天也出現在西武的異動名單中，吳念庭、岸潤一郎降下二軍，空缺由內野洋砲韋特（Jantzen Witte）、外野手西川愛也補上。

吳念庭接下來至少要10天後才能重返一軍，目前在一軍已無台灣野手，投手則有樂天金鷲隊宋家豪、歐力士隊張奕。

吳念庭 西武獅

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