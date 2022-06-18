中職／首次3連投 曾峻岳：力量差不多

富邦悍將隊今天以6：4擊敗統一獅隊，在新莊主場完成3連戰橫掃，守護神曾峻岳生涯首次連3天登板，圓了一個先前許下的願望，而且他認為：「力量跟前兩場差不多。」

今年開季悍將勝少敗多，曾峻岳沒什麼登板機會，近期悍將8戰6勝，曾峻岳這段期間出賽5場，進帳3次救援成功、1勝投，曾峻岳表示：「剛開季大家比較綁手綁腳，自己投起來壓力也比較大，這幾場大家感覺有放開來。」

先前受訪時，曾峻岳曾說有機會連3場登板，今天初體驗感受，他說：「比去年好很多，之前投2場就感覺疲勞，但今年投到第3場，力量跟前兩場差不多。」

曾峻岳今晚連飆3次三振，這3場投了3.2局有7K，因為曾峻岳不再只拚球速，而是加入更多變化球與打者周旋，他說：「剛開季一直催球速，想用速球去拚，學長提醒我，要用策略去對付打者。」