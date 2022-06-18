中職／感謝歐書誠製造雙殺 陳仕朋想選他MVP

富邦悍將今晚以6：4擊敗統一獅隊，先發投手陳仕朋5.1局失3分、0責失的表現獲選單場MVP，如果可以，他想選歐書誠當MVP，因為守住自己留下的危機。

陳仕朋今天開局不穩，1局下被敲2支安打加上自己2次四壞保送還有1次傳球失誤，丟掉3分在紀錄上都非責失分，接下來很快回穩，2到5局僅被敲出1安，最後投5.1局退場。

總教練丘昌榮表示，陳仕朋雖然一開始沒有很穩，但有重新調整，「他能夠回穩，對球隊拿下勝利很重要，有可能一開始比較緊繃，隊友打下分數後就比較放心。」

陳仕朋說法也相同：「首局壘上有人，太想要解除危機，結果投得位置比較好，後來要感謝隊友分數支援，投起來比較有安定感。」

陳仕朋前一場出賽是6月1日擔任中繼，上一次先發是5月22日，中繼、先發切換的調整方式不同，不過陳仕朋說自己覺得還好，「主要是隔比較久出賽，有點生疏。」

陳仕朋在6局被敲2安，留下1出局二、三壘有人退場，接手的歐書誠成功讓代打的陳傑憲敲出雙殺，化解危機，總計1.1局掉1分，陳仕朋表示，要感謝他幫忙解危，「大家都表現滿好，沒想到MVP是我，但有機會我會投給歐書誠。」