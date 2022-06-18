中職／悍將打擊勝出 獅爭冠路遭咬三口
統一獅隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，兩隊先發投手都在前段局數出狀況，只是悍將打擊略勝一籌，最終以6：4在主場系列賽拿下3連勝完成橫掃，爭冠中的獅隊吞下3連敗，與樂天桃猿隊勝差拉開到2.5場。
獅隊潘威倫每投一球都是歷史紀錄，今天對上悍將1局下只掉1分，不過2局下大失血，一、二壘有人局面被王正棠、林哲瑄連敲2支二壘打，單局被敲4安，丟掉3分，潘威倫最終僅投4局失5分退場，生涯勝投數確定無法推進，距離150勝還差3勝。
悍將投手陳仕朋相隔27天重返先發，雖然1局上遇到亂流，2支安打加上2次保送，中間包括一次自己傳球失誤，單局丟掉3分。
不過陳仕朋之後回穩，最終投出5.1局失3分非責失的成績，被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送，防禦率下修到2.45，在火力掩護下拿下第2勝。
悍將打線全場敲出12支安打，林哲瑄、范國宸、林益全、王勝偉都有單場雙安，剛回到一軍的王正棠靠著2局一支適時二壘打敲回2分打點。
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