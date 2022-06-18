中職／鋼龍8局無失分好舒服 味全中止4連敗

結束合約議題，味全龍隊鋼龍真的很「舒服」，今晚對中信兄弟隊先發8局無失分，率領球隊以3：0擊敗中信兄弟隊，中止龍隊的4連敗。

外傳韓職有意接觸鋼龍，龍隊也以合約總值不變、調整激勵獎金架構的方式，在昨天成功留人，鋼龍確定會在中職待到年底，不用考慮去留專心備戰。

今天鋼龍先發面對兄弟打線，開賽連續解決12人次，直到5局上才被許基宏敲出第一支安打，只是對方盜壘失敗，沒有製造太大麻煩，6局上在2出局後被黃鈞聲敲出二壘打，也未造成傷害。

雖然8局遇到無人出局一、二壘有人麻煩，但鋼龍還是安全下莊，總計以108球投完8局，被敲出3支安打，另有5次三振、2次四壞保送，拿下本季第4勝，防禦率也下修到3.22。

龍隊打線敲出11支安打，不過直到第5局才靠著吉力吉撈．鞏冠的高飛犧牲打得到第1分，好在7局下拿莫．伊漾在1出局一、二壘有人敲出二壘打，再添2分更加保險。