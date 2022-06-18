快訊

江宏傑婚變福原愛 親姊曝「分手變怨偶」關鍵原因

獨／因應BA.4、BA.5疫情 張上淳曝未來監控要做這件事

替悍將開球 桌球新星鄭樸璿要跳級挑戰成人賽事

中央社／ 新北18日電
中華職棒今天在新莊棒球場進行例行賽，由富邦悍將出戰統一獅隊，中職邀請藝人炎亞倫（中）、16歲的桌球小將鄭樸璿（左）與富邦藍愷青（右）為比賽開球。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在新莊棒球場進行例行賽，由富邦悍將出戰統一獅隊，中職邀請藝人炎亞倫（中）、16歲的桌球小將鄭樸璿（左）與富邦藍愷青（右）為比賽開球。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊今天請桌球新星鄭樸璿開球，她表示第一次踏上棒球場感覺很空曠、心情跟著舒展開來；拿下波蘭青少年桌球公開賽U17、U19冠軍，目標跳級挑戰成人賽事，她說：「可以跳級是肯定、很開心」。

中職富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，請來藝人炎亞綸擔任開球投手，桌球新星鄭樸璿擔任開球打者。

16歲的鄭樸璿今年參加WTT波蘭青少年桌球公開賽「越級打怪」，拿下U17、U19冠軍，她表示這是今年參加的第一個國際賽，就可以有這麼好的表現、很滿意，接下來8月有國內17歲國手選拔賽，也準備赴捷克挑戰成人等級的比賽。

鄭樸璿表示，以選手的角度，可以跳級很開心，跟層級高的對手打，如果可以給他們壓力，也是對自己實力的肯定，輸很正常、也可以知道還有哪邊需要加強。

鄭樸璿透露，小時後爸爸希望她和哥哥要運動，哥哥踢足球，但自己沒有這麼喜歡，她出生就有200度左右的近視，有人說打桌球可以防近視，所以8歲開始打桌球，但她笑說，「近視還是會加深，剛開始打300多度、現在已經600多度了。」

鄭樸璿升上國中決定要走桌球這條路，剛開始是玩的感覺，教練會發巧克力，慢慢有了比賽成績、有成就感，就會想要追求更好，一直循環，也算是動力。

小時後跟著爸爸、哥哥一起看棒球，但第一次真正踏上棒球場，鄭樸璿表示球場很空曠，心情跟著舒展開來，在場邊有練習揮棒，但正式開球，炎亞綸投過來的球比較靠近身體，「嚇了一跳、閃了一下，所以沒有揮棒。」

炎亞綸表示，過去曾在美職洛杉磯道奇隊主場看球，但到中職球場是第一次，設備、氛圍很好，不輸去美國看球的體驗，球場的整潔度、路線也很清楚，國內可以有這樣的球場很值得開心。

炎亞綸受邀開球，之前還有去健身房找教練練習，知道投手丘到本壘板距離很遠，但真正站上去真的是不同風景。

桌球 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

中職／聊土質、聊棒球 炎亞綸為悍將開球話題滿滿

餐飲大亨現身「營業中」！炎亞綸問他經營之道全說了

炎亞綸不滿「營業中」被剪得太負面 IG追蹤只獨漏他

炎亞綸巨星淪落路邊發傳單 坦然面對挫折直呼：好爽！

相關新聞

中職／梅花二也沒了...陳傑憲腰挫傷休兵 獅陣容大洗牌

統一獅隊剩下的王牌「梅花二」陳傑憲昨天在本壘攻防中閃到腰，今天休息先到診所檢查，先發陣容也跟著大洗牌，邱智呈、林靖凱、林...

中職／羅昂腳底腫起20日檢查 獅隊新洋打有眉目

統一獅隊不敗洋投羅昂昨天左腳踩到觸發舊傷，預計20日到醫院詳細檢查，已先下放二軍，先發輪值怎麼辦？總教練林岳平說：「還想...

中職／蛤？先發？游霆崴救火5局隔天「像被車撞到」

富邦悍將隊昨天預定先發投手羅力快篩陽性，游霆崴在二軍接到電話時腦袋「一片空白」，接下來就是在新莊棒球場投出先發5局失3分...

日職／陳偉殷二軍先發5局無責失分 拿下本季第2勝

日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷今天二軍先發，總計投5局失掉2分皆非責失分，球隊終場以6比2擊敗歐力士猛牛隊，陳偉殷拿下個...

中職／首次3連投 曾峻岳：力量差不多

富邦悍將隊今天以6：4擊敗統一獅隊，在新莊主場完成3連戰橫掃，守護神曾峻岳生涯首次連3天登板，圓了一個先前許下的願望，而...

中職／感謝歐書誠製造雙殺 陳仕朋想選他MVP

富邦悍將今晚以6：4擊敗統一獅隊，先發投手陳仕朋5.1局失3分、0責失的表現獲選單場MVP，如果可以，他想選歐書誠當MV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。