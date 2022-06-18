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中職／聊土質、聊棒球 炎亞綸為悍將開球話題滿滿

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，今天找來「炎P」炎亞綸開球。 截圖自影片
富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，今天找來「炎P」炎亞綸開球。 截圖自影片

富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，今天找來「炎P」炎亞綸開球，他站在投手丘投球只有一個彈跳就進到捕手手套，他笑說大家應該不會期待自己飆出95哩，「怕到時候被簽走了，畢竟現在強投稀缺。」

這次負責開球，炎亞綸有先到健身房找教練練習，不過是在室內投網球，今天開完球後他說：「知道投手丘到本壘板距離很遠，但真正站上去真的是不同風景。」

炎亞綸因過去曾提出「下雨地震說」，被網友冠上「地質學家」稱號，今天被問到新莊棒球場土質如何，炎亞綸笑說：「滿不錯的，看起來滿堅固。」

至於選擇30號作為背號，炎亞綸是向昨天率領勇士隊奪下NBA冠軍的柯瑞致敬，炎亞綸表示：「感受得到他的掙扎，光看精彩剪輯就會哭。」

「看運動算是我情緒的一個出口。」炎亞綸說：「平常在娛樂圈不能太有情緒，體育界可以藉由其他人的精彩表現，讓自己的能量釋放出來。」

炎亞綸之前也曾到道奇隊主場看過棒球，最深的體會是「不能看手機」，他就因為球隊落後開始看手機，結果聽到歡呼才知道逆轉，完全錯過過程，「要提醒大家，進場真的不要分心看手機。」

至於中職球場，炎亞綸是第一次踏足，感覺設備、氛圍不輸過去看美職的經驗，今天早上也先為了賽後演唱彩排，過去沒在這麼大的場地演唱過，「微微不習慣，但就熟能生巧。」

棒球 勇士 柯瑞

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