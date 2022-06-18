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日職／陳偉殷二軍先發5局無責失分 拿下本季第2勝

中央社／ 台北18日電
日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷今天二軍先發，總計投5局失掉2分皆非責失分。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷今天二軍先發，總計投5局失掉2分皆非責失分。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷今天二軍先發，總計投5局失掉2分皆非責失分，球隊終場以6比2擊敗歐力士猛牛隊，陳偉殷拿下個人本季二軍第2勝。

旅日阪神虎隊台灣投手陳偉殷本季還沒有一軍出賽紀錄，上一場二軍出賽8日對歐力士猛牛隊先發，總計投5局被敲4支安打，投出3次三振、無失分，拿下個人本季二軍首勝。

阪神虎隊今天二軍與歐力士隊交手，陳偉殷再度先發出賽，首局2人出局後接連被敲2支安打，接著三振抓到出局數、沒有失分。

陳偉殷2局讓對手3上3下，3局2人出局後，接連被敲2支安打、投出四壞保送讓對手攻佔滿壘，隊友守備失誤失掉2分，但及時回穩，三振抓到第3個出局數，沒有擴大失分危機。

陳偉殷4局也有被敲出長打但沒有失分，5局1人出局後被敲出安打，接著連抓2個出局數、完成投球任務。

陳偉殷今天總計用95球投5局，被敲出7支安打，投出3次三振、1次保送，失掉2分皆非責失分，球隊終場以6比2拿勝，陳偉殷拿下勝投，賽後防禦率3.03。

陳偉殷 阪神虎

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