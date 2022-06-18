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中職／蛤？先發？游霆崴救火5局隔天「像被車撞到」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場昨天由富邦悍將對上統一獅，富邦悍將先發投手游霆崴五局失三分。記者葉信菉／攝影
新莊棒球場昨天由富邦悍將對上統一獅，富邦悍將先發投手游霆崴五局失三分。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊昨天預定先發投手羅力快篩陽性，游霆崴在二軍接到電話時腦袋「一片空白」，接下來就是在新莊棒球場投出先發5局失3分的好表現，今天睡醒全身痠痛，他形容：「好像被車撞到。」

游霆崴緊急接替羅力的先發任務，教練團原本預計3局失3分差不多，沒想到表現遠超乎預期，游霆崴投了5局、73球，被敲6支安打失3分，另有6次三振、1次四壞保送，也幫助球隊保有勝利機會，最終以5：4擊敗統一獅隊。

游霆崴當時接到管理通知要準備上一軍時，還不清楚原因，遇到二軍投手教練才告訴他，「你要先發喔。」游霆崴回說：「蛤？先發？」教練說：「對，先發，加油。」

中午接到通知，游霆崴收拾物品出發，到球場時已下午3點多，還好中間搭高鐵的時間沒浪費，游霆崴說：「剛好有看前一天的比賽，就去回想去年先發時自己怎麼準備的，調整一下情緒。」

游霆崴今年春訓是以先發調整，不過開季後定位長中繼，二軍曾有2次也是代班先發，投到60球以上，其他多半都只投1、2局，昨天在二軍一口氣就投出本季單場最高用球數，游霆崴說：「想說能投幾局就幾局，畢竟太久沒先發，但還是想拉長局數，不要燒到牛棚，能走多遠就多遠。」

雖然總教練丘昌榮、投手教練林正豐都很對游霆崴表現給予好評，不過游霆崴自己有一點不滿，「第2局投得太急掉分，是自己的失誤。」但也很快轉換心情，繼續面對後面局數。

昨天投完回去，游霆崴表示：「洗完澡就睡著了，連手機都沒看，今天醒來像被車撞到，全身痠痛。」

游霆崴 羅力 牛棚

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