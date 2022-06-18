中職／范玉禹是21日先發人選 陳鴻文二軍實戰提前
中職富邦悍將隊下週先發輪值安排，投手教練林正豐透露，范玉禹是21日先發投手人選，昨天頂替先發的游霆崴角色會較吃重，至於陳鴻文今天主動表示身體狀況可以，將提前至明天安排二軍實戰。
中華職棒富邦悍將隊先發投手輪值吃緊，郭俊麟16日下二軍，洋投羅力、投手楊彬都COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，昨天由投手游霆崴頂替先發，而洋投威迪茲因為使用外部物質被禁賽，最快22日才能歸隊。
悍將下週首場比賽為21日，先發投手輪值怎麼排，投手教練林正豐表示，范玉禹是人選，他在二軍出賽表現也不錯，楊彬本來也是人選但確診了。
游霆崴昨天臨危受命頂替先發，投5局失3分、有不錯的表現，林正豐稱讚：「他的表現100分」，本來教練團設定3局失3分是可以接受的範圍，但游霆崴吃完5局、投得很好，對球隊有很大的貢獻。
總教練丘昌榮表示，游霆崴接下來會先移出先發輪值，林正豐也提到，游霆崴角色定位會比較吃重，長中繼為主，但如果先發投手戰力不足，可能也會兩頭跑。
另外一名本土投手陳鴻文先前確診，16日有牛棚練投，原本預計22日二軍出賽，但林正豐表示，陳鴻文今天表達身體狀況不錯，會安排他提早19日二軍出賽，不會特別設定局數，至於何時能歸隊，要看明天投完之後身體的狀況再評估。
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