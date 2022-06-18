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中職／羅昂腳底腫起20日檢查 獅隊新洋打有眉目

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅先發投手羅昂（右）昨天二局下因補防一壘時受傷，提前離場。記者葉信菉／攝影
統一獅先發投手羅昂（右）昨天二局下因補防一壘時受傷，提前離場。記者葉信菉／攝影

統一獅隊不敗洋投羅昂昨天左腳踩到觸發舊傷，預計20日到醫院詳細檢查，已先下放二軍，先發輪值怎麼辦？總教練林岳平說：「還想不到下周。」至於接下來的洋砲新戰力則有些眉目。

獅隊今天排出「嘟嘟」潘威倫先發，明天是古林睿煬，潘威倫先前為了讓洋投調整而回歸先發，下周有5場比賽要打，羅昂缺陣下，潘威倫會繼續先發嗎？林岳平表示：「現在是需要他投，但哪一場、怎麼投，需要看他今天投完的狀況。」

獅隊目前勝差落後龍頭樂天桃猿隊2場，兩隊剩下4場對戰，下周就有2場，獅隊能否阻止猿隊點亮魔術數字很關鍵，林岳平說：「昨天輸球是都會遇到，但耗損到戰力是比較大的影響，會很辛苦。」

獅隊昨天外野手陳傑憲因本壘攻防腰部受傷，羅昂先發投到第2局就因為下丘守備因發左腳傷勢，腳底板腫起，林岳平說：「他昨天走路就不太順，今天腫起來，之前的舊傷擴大，怕有狀況，讓他先回台南休息，等待周一檢查。」

獅隊昨天首次讓陳鏞基移防二壘，林岳平坦言是為了未來佈局，「如果鏞基打得好，之後（林）子豪回來、一壘外援，需要找位置。」

獅隊之前一直在鎖定洋砲，近期也有申請工作簽證的紀錄，林岳平表示：「有消息會跟大家說，應該快了。」至於是左打或右打，林岳平說：「會打就好，靜待佳音。」

林岳平 潘威倫 樂天桃猿

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