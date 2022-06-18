中職／梅花二也沒了...陳傑憲腰挫傷休兵 獅陣容大洗牌

統一獅隊剩下的王牌「梅花二」陳傑憲昨天在本壘攻防中閃到腰，今天休息先到診所檢查，先發陣容也跟著大洗牌，邱智呈、林靖凱、林岱安輪休。

陳傑憲在昨天新莊球場對上富邦悍將隊之戰，6局上敲出二壘安打後，靠著推進上三壘，接著高國慶敲出的內野滾地球，陳傑憲趁勢挑戰本壘，沒想到與捕手戴培峰發生衝撞，6局下無法守備提前退場。

總教練林岳平表示，陳傑憲腰部比較類似衝撞後的挫傷，目前按壓會疼痛，因此今天先去診所檢查，預計這兩天不會出賽，由於假日沒辦法進行精細檢查，若有狀況周一會再進一步檢查。

獅隊「外野三鬼」全數缺席，蘇智傑在4月8日因自打球造成右膝髕骨骨裂，開刀後預計休息4個月，林安可則是開季前就受傷，僅存的一鬼陳傑憲如今也有傷勢。

由於陳傑憲無法出賽，獅隊陣容進行大變動，邱智呈、林靖凱、林岱安休息，開路先鋒為江亮緯、游擊手林祖傑、捕手柯育民。

大名單也做出4上4下調整，投手羅昂受傷，施子謙、王鏡銘近期投球較多下二軍，郭阜林則是因為陳傑憲受傷需要外野手而下二軍，拉上投手劉予承、江承峰、劉軒荅、外野手羅暐捷，林岳平說：「先度過這兩場再說。」