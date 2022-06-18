快訊

鐵道局7日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

中重症+402例 6歲男童打1劑BNT隔日確診變重症

病例數較昨降2.8%！本土+5萬3643、境外+64 增181人死亡

棒球／碼頭犬輸太多 陽岱鋼代班投1局無失分還有三振

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼代班投1局無失分還有三振。 截圖自影片
陽岱鋼代班投1局無失分還有三振。 截圖自影片

美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊今天3：13輸給芝加哥狗隊，分數落後太多，乾脆推出陽岱鋼代班，結果後援1局無失分，還投出1次三振，成為碼頭犬隊今天唯一沒掉分的「投手」。

碼頭犬隊先發投手貝克力（Devin Beckley）投3局丟掉4分，接替的布洛伊（Taylor Bloye）3局失2分，瓦林（Matt Valin）投1局失1分，8局換上鄭浩均接手，沒想到1個出局都沒抓下，被敲出4支安打加上1次保送，丟掉6分。

眼見分差拉開，碼頭犬隊乾脆由今天未先發的陽岱鋼登板投球，面對無人出局二、三壘有人，先被敲一支二壘打，丟掉2分算在鄭浩均帳上，不過接下來成功製造2次飛球出局，中間夾著1次三振，完成投球任務，防禦率是0。

陽岱鋼

延伸閱讀

MiLB／劉致榮小聯盟先發挨2轟 陳柏毓5局失5分吞敗

玉山盃／冠軍賽完封自評101分 林盛恩火球消失有原因

棒球／陽岱鋼手感燙 單場雙安有1長打與2打點

棒球／敲再見安吃起來 陽岱鋼收到隊友請的熱狗喜孜孜

相關新聞

中職／味全龍一軍現疫情 張泰山、曾陶鎔快篩陽性

味全龍隊二軍疫情燒了三天，今天一軍也出現染疫消息，新增一軍選手曾陶鎔及教練張泰山快篩陽性。

棒球／碼頭犬輸太多 陽岱鋼代班投1局無失分還有三振

美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊今天3：13輸給芝加哥狗隊，分數落後太多，乾脆推出陽岱鋼代班，結果後援1局無失分，還投出1次三振...

中職／兩隊先發皆出狀況 悍將除獅2連勝

新莊球場進行的富邦悍將、統一獅隊之戰，先發投手陸續缺席、早退，兩隊纏鬥到9局下，悍將隊靠辛元旭生涯首支再見安打，以5：4...

中職／打到9局下才再見勝 丘總：前面應該就能拉開

富邦悍將、統一獅隊今天3度戰成平手，9局下由辛元旭敲出再見安打，悍將隊以5：4賞給獅隊2連敗，悍將隊搞笑跑壘多造成此役苦...

中職／獅又傳傷兵！羅昂足底舊傷不樂觀 陳傑憲閃到腰

統一獅隊今天以4：5輸給富邦悍將隊，還有兩名大將傷退，先發投手羅昂為足底的舊傷復發，目前看來情況不理想，陳傑憲則在本壘衝...

圖輯／中職首次再見安打 辛元旭氣走統一獅

新莊棒球場今天由富邦悍將對上統一獅，兩方打擊戰一路拉扯，一路到九局下才分出勝負，九局下先靠著范國宸一壘安打站上壘包，接著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。