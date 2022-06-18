棒球／碼頭犬輸太多 陽岱鋼代班投1局無失分還有三振

美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊今天3：13輸給芝加哥狗隊，分數落後太多，乾脆推出陽岱鋼代班，結果後援1局無失分，還投出1次三振，成為碼頭犬隊今天唯一沒掉分的「投手」。

碼頭犬隊先發投手貝克力（Devin Beckley）投3局丟掉4分，接替的布洛伊（Taylor Bloye）3局失2分，瓦林（Matt Valin）投1局失1分，8局換上鄭浩均接手，沒想到1個出局都沒抓下，被敲出4支安打加上1次保送，丟掉6分。

眼見分差拉開，碼頭犬隊乾脆由今天未先發的陽岱鋼登板投球，面對無人出局二、三壘有人，先被敲一支二壘打，丟掉2分算在鄭浩均帳上，不過接下來成功製造2次飛球出局，中間夾著1次三振，完成投球任務，防禦率是0。