中職／羅昂下丘震到左腳底舊傷 餅總：狀況不理想

中職統一獅隊目前防禦率、勝投王羅昂今天先發出賽，2局下丘守備時左腳不適傷退，羅昂表示聽到「喀一聲」。賽後總教練林岳平說，震到左腳足底舊傷，初步回報狀況不太理想。

中華職棒統一獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊派出羅昂先發，賽前本季7場先發出賽拿下6勝、維持不敗，總計投46.2局失掉9分責失分，防禦率1.74，暫居聯盟勝投王、防禦率王。

羅昂首局依序讓悍將隊打者敲出中外野方向飛球、三壘方向飛球出局，再三振范國宸，讓打者3上3下，2局面對首名打者林益全，林益全敲出一壘方向滾地球，羅昂下丘補位時傷到左腳退場。

獅隊回報，羅昂表示有聽到左腳「喀一聲」，也馬上到醫院檢查，賽後總教練林岳平受訪表示，羅昂下丘震到左腳足底舊傷，目前初步回報狀況不太理想，但是否下二軍還要再觀察；獅隊今天終場以4比5不敵富邦悍將隊。