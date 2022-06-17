中職／打到9局下才再見勝 丘總：前面應該就能拉開

富邦悍將、統一獅隊今天3度戰成平手，9局下由辛元旭敲出再見安打，悍將隊以5：4賞給獅隊2連敗，悍將隊搞笑跑壘多造成此役苦戰，總教練丘昌榮也坦言，「雖然贏球，但是跑壘確實做得不理想，還有得點圈的部分，不然前面應該就可能把比分拉開。」

此役先發投手原訂由羅昂、羅力先發，結果兩人都遇到狀況，羅力因快篩陽性連投都沒得投，悍將隊臨時改派游霆崴先發，羅昂則在第2局就早早就因足底傷勢退場。

游霆崴先發5局被敲6安打、失3分，送出6次三振，帶著4：3領先退場，勝投在第8局失守，兩隊形成4：4、此役第3度平手，打到9局下才分出高下。

從第7局、一出局就登板的柯瑞，續投到第9局，被范國宸敲出安打，故意保送林益全、對決辛元旭，遭他敲出再見安打，柯瑞吞下敗投。

辛元旭第7局面對柯瑞吃癟、雙殺瓦解攻勢，第9局再碰頭就敲出生涯首支再見安打，他說：「前一次沒打好，但是其實球速都跟得上，鎖定高一點的球攻擊。」他也透露，以往碰到這種局面會很想要建功，結果效果反而不好，這次抱著平靜的心情去打。

丘昌榮肯定游霆崴的表現，「當然表現很好，跟投手教練說希望他可以投到5局，如果3局也是可以，而且他是臨危受命、大概中午才知道。」

悍將隊因壘包上的出局數造成苦戰，丘昌榮也坦言：「跑壘的部分要好好檢討，雖然贏球，但是跑壘確實做得不理想，還有得點圈機會的部分，不然前面應該就可能把分數拉開。」他也提到，「唯一可以解釋是可能比較年輕的選手，但打到職業，這都不該是理由。」