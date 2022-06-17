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中職／獅又傳傷兵！羅昂足底舊傷不樂觀 陳傑憲閃到腰

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
羅昂。記者葉信菉／攝影
羅昂。記者葉信菉／攝影

統一獅隊今天以4：5輸給富邦悍將隊，還有兩名大將傷退，先發投手羅昂為足底的舊傷復發，目前看來情況不理想，陳傑憲則在本壘衝撞中閃到腰，是否影響接下來的賽事還要觀察。

獅隊今天由本季不敗的羅昂先發，結果投到第2局、遭遇首位打者林益全就出狀況，面對他掃向一壘方向的滾地球，羅昂在下丘時就有明顯不適，仍奮力跑完一壘補位後才倒在地上。防護員上前確認傷勢後，將他攙扶退場，羅昂當下有聽到「喀」一聲，球隊也馬上安排帶他去看醫生、了解傷勢狀況。

總教練林岳平表示，羅昂為之前的足底舊傷復發，「會不會下二軍要再看看，但目前回報的訊息是有可能，狀況看起來不是很理想。」

陳傑憲在本壘攻防出局後，下一局未再繼續中外野的守備，林岳平指出他在本壘衝撞後有點閃到腰，「還不知道狀況，會不會影響到明天的比賽還不知道。」

陳傑憲 林岳平 富邦悍將

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