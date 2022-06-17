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中職／最短先發後回神 德保拉有佛斯特相助
6月首戰僅投3.2局掉6分之後，中信兄弟隊投手德保拉找回王牌身手，接下來連兩場繳出8局好投，差別在哪邊？德保拉認為賽季還很長，不會因為一場比賽被打倒，加上投手教練佛斯特協助調整，「步調越來越好」。
中信兄弟今晚以3：1擊敗味全龍隊，德保拉以105球投完8局，加上1局下被林智勝敲出陽春砲，只被敲出3支安打，另有7次三振、2次四壞保送，僅失1分，奪得本季第4勝，防禦率下修到2.34。
總教練林威助表示，德保拉這兩場表現穩定，之前狀況沒有很好，相信投手教練在心理、投球機制上有協助德保拉調整。
德保拉則表示：「賽季很漫長，狀況一定有好壞，教練佛斯特有提出需要改進的地方，自己有調整到位，狀況、步調越來越好。」
與前隊友林智勝的首次對決，德保拉在0好3壞下被敲出陽春砲，他說：「當下必須塞進好球帶，自己也有點失誤，有點失投，棒球就是這樣，不是我贏就是他得分。」
捕手高宇杰今天只蹲了2局，就在3局下被換下場，林威助解釋，高宇杰在接球時腰部有點閃到，保險起見換人，「防護員後來冰敷後就有好轉，明天再看狀況。」
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