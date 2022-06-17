中職／292轟出爐 林智勝讚德保拉男子漢：都投直球

林智勝的生涯292轟是在生涯第一次對上德保拉的打席中敲出，今晚棒打中信兄弟隊王牌投手，去年兩人還是隊友，林智勝稱讚：「他滿男子漢的，都投直球，我沒有辜負他。」

味全龍隊今晚以1：3輸給中信兄弟隊，不過林智勝在1局下與德保拉的對決是一大亮點，林智勝在0好3壞下積極出棒，敲出一發中外野全壘打，繼續推升自己保有的中職最多轟紀錄。

林智勝表示，因為是中心棒次，沒有特別去等球，「最近球隊在連敗中，看能不能建功，運氣很好，剛好有過中外野。」這一球林智勝打得滿扎實，9局下敲出的飛球也有咬中，林智勝說：「心裡想說過了吧，結果掉下來，棒球就是這樣，沒有去想球就飛過去。」

這是林智勝轉隊到味全後第一次對上德保拉，開轟繞壘時看到德保拉對自己笑了一下，「趁他第一局還沒那麼快，趕快打一打。」林智勝稱讚前隊友，「他也讓我打雙殺（第6局的打席），一直以來投球都非常穩定，不會因為一支全壘打影響到投球節奏。」

距離300轟的整數里程碑只差8轟，林智勝並不著急，「盡力就好，重點是球隊要贏球，全壘打球隊不一定會贏球啊，大家連結在一起，贏球機率才會高。」