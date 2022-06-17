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中職／龍遇低潮外野圍圈圈 林智勝自身失誤經驗開示

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊球員賽後在外野草皮區圍圈談話。圖／味全龍隊提供
味全龍隊球員賽後在外野草皮區圍圈談話。圖／味全龍隊提供

在「林智勝292轟」的圖卡前方，味全龍隊球員聚在一起談心，林智勝今晚將個人保有的全壘打紀錄推升，但球隊以1：3輸給中信兄弟隊，賽後他告訴學弟們要更有信心，「這是支年輕的球隊，要能夠承受失敗。」

林智勝今天在1局下從兄弟王牌投手德保拉手中敲出陽春砲，中職全壘打王後面的數字推進到292轟，只是接下來攻勢全遭封鎖，團隊守備也出現失誤、隱形失誤導致輸球，輸掉這一場，龍隊吞下近期4連敗。

賽後全隊聚在一起談話，林智勝印象中不是第一次，6月5日單場6次失誤時也有過，他說：「球隊最近比較低迷，特別是打擊，不過還年輕，每輸一場球、每贏一場球，可以讓這些選手更茁壯。」

龍隊今天在4局上被追平，5局上雖然抓到王威晨起跑，但因為傳球偏差導致對手成功盜上二壘，又有一次接球失誤，觸發該局丟掉2分。

林智勝表示，當下比賽還在進行，只提醒隊友不要想太多，再放鬆一點，「繼續打，有些東西賽後再來討論、練習多練一點。」

遇到學弟來問如何面對失誤，林智勝的回答是：「這沒有什麼啊，失誤本來就比賽一部分，越害怕失誤，球就會來找你。」他也補充，「這是郭建霖教練講過的。」

「從以前失誤這麼多，怎麼會不知道呢？」林智勝以自身經驗向學弟開示，「回頭看這些小朋友，他們很想贏，但影響到守備，身體都僵硬，這都是過程，我可能再打沒多久，他們以後也會這樣告訴學弟。」

林智勝 中職

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