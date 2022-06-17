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中職／8局好投 兄弟王牌德保拉送龍隊4連敗
前一場才繳出8局好投，中信兄弟隊王牌投手德保拉今晚登板維持相同表現，對味全龍隊投8局僅因被林智勝敲轟掉1分，幫助球隊以3：1拿下勝利，龍隊則吞下4連敗。
龍隊今晚靠林智勝在1局下的陽春砲先馳得點，這是林智勝相隔74天再次「炸裂」，個人保持的中職最多轟紀錄推升到292轟，本季第3轟。
只是接下來德保拉讓龍隊連吞7顆鴨蛋，以105球投完8局，包括林智勝那一轟，只被敲出3支安打，另有7次三振、2次四壞保送，僅失1分，防禦率下修到2.34，火力支援下奪得本季第4勝。
兄弟則是4局上靠陳子豪適時安打追平比數，5局上2出局一、三壘有人下，許基宏敲安打回超前分，陳文杰再敲安形成滿壘，此時陳偉漢敲出的二壘滾地因李凱威沒有確實接住，形成失誤，再添1分，單局攻下2分。
龍隊先發投手王維中投102球，5局被敲7支安打，加上隊友失誤，丟掉3分有2分責失，另有4次三振、3次四壞保送，吞下本季第2敗，勝投仍掛零。
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