中職／聽到「喀」一聲 羅昂左腳翻船退場去看醫生

統一獅隊今天又遇到最不想遇到的狀況，本季未嘗敗績的洋投羅昂，投到第2局就在下丘時左腳「翻船」，因傷退場，傷情恐為獅隊的季冠軍之路埋下地雷。

獅隊今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，原訂由羅昂、羅力先發，結果兩人都遇到狀況，羅力因快篩陽性連投都沒得投，羅昂則在2局就早早退場。

第2局面對林益全掃向一壘方向的滾地球，羅昂在下丘時左腳就拐了一下，仍奮力跑完一壘補位後才倒在地上，防護員上前確認傷勢後，將他攙扶退場。羅昂的左腳扭了一下，當下有聽到「喀」一聲，球隊也馬上安排帶他去看醫生、了解傷勢狀況。