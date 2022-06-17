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中職／聽到「喀」一聲 羅昂左腳翻船退場去看醫生
統一獅隊今天又遇到最不想遇到的狀況，本季未嘗敗績的洋投羅昂，投到第2局就在下丘時左腳「翻船」，因傷退場，傷情恐為獅隊的季冠軍之路埋下地雷。
獅隊今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，原訂由羅昂、羅力先發，結果兩人都遇到狀況，羅力因快篩陽性連投都沒得投，羅昂則在2局就早早退場。
第2局面對林益全掃向一壘方向的滾地球，羅昂在下丘時左腳就拐了一下，仍奮力跑完一壘補位後才倒在地上，防護員上前確認傷勢後，將他攙扶退場。羅昂的左腳扭了一下，當下有聽到「喀」一聲，球隊也馬上安排帶他去看醫生、了解傷勢狀況。
獅隊今年傷兵頻傳，又遭遇疫情衝擊，仍展現不俗競爭力，在上半季位居第2、緊追樂天桃猿隊，而羅昂今年作為獅隊最穩洋投，出賽7場取得6勝0敗、防禦率1.74，居勝投、防禦率雙冠王，若需因腳傷缺陣，對獅隊戰力絕對是重傷。
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