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中職／霸帝士再驗貨有難度 威迪茲禁賽牽動連鎖效應
富邦悍將隊洋投羅力今天確診，必須暫時退出戰線，在二軍沉潛已久的洋砲霸帝士能否因此再次獲得「驗貨」機會？總教練丘昌榮表示，「他當然也是人選，但我們現在是投手比較缺。」威迪茲的禁賽，卡住1個一軍投手名額成為難處。
羅力原訂今天在新莊球場先發，挑戰生涯百勝，但因早上快篩陽性，必須緊急更換先發投手，悍將隊以疫情隔離名單升上游霆崴，代班此戰先發投手。
被問到羅力的空缺有無機會補上霸帝士，丘昌榮表示他當然也是人選，但目前隊形上較缺投手，「威迪茲卡一個名單，他一定要在一軍名單內才能執行禁賽。」這也讓悍將隊等於少了1名投手可用，要叫上霸帝士有難度。
悍將隊先前碰到選手確診，考量選手染疫後馬上回歸有難度，皆是以正常的一、二軍升降換人，羅力為首度啟用疫情隔離名單，這也讓他的一軍年資可以照算，有助於補完觸發「羅力條款」的一軍年資81天。
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