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中職／對「慶baby」綽號沒抗拒 更軟萌的江少慶有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊休息室裡一聲聲「慶baby」，喊的不是別人，就是陣中王牌投手江少慶，對於這個與他反差超大的綽號，江少慶已經習慣成自然，還笑說有被隊友保護的感覺。

江少慶昨天面對統一獅隊先發8局失1分，取得本季首勝，球隊拍攝的影片中直接以「少慶baby」下標，也拍攝到隊友喊他「baby」的模樣。

江少慶解密綽號由來，印象中在來到悍將隊之前，「很多大學長就開始這樣叫，就是哲瑄、鴻文他們，我也不知道為什麼？」來到球隊後，他們繼續喊他「慶baby」，「原本覺得他們喊個兩三天就結束了，沒想到越來越多人喊，其他學弟也跟著叫，也開始聽到有些球迷在講。」

對這個綽號有無抗拒？江少慶說：「我對這種的還好，他們喜歡就好。」現在他已經很自然而然接受被喊作baby，「打招呼就會被叫baby，可能都被他們保護吧！」

江少慶因一身精實肌肉被球迷讚爆，現在被冠上baby，一點都不介意，還說若有baby系列商品也不錯，「我覺得不錯啊！有反差感，我人私底下不錯啦！沒那麼凶。」

去年以狀元身分加入悍將隊，江少慶在場上多是嚴肅的形象，訪談之間給人印象也比較正經；今年形象明顯軟萌許多，他也坦言確實有一點點差異，「應該是去年剛回來，壓力也比較大一點，對自己比賽會比較謹慎一點，後來覺得這樣好像不是辦法、要找個出口，讓自己心情好一點，更享受比賽一點。」他說：「把心情放輕鬆，說不定可以化解更多不必要的災難，就嘗試看看。」

江少慶 富邦悍將 統一獅

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