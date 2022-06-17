中職／相隔74天再炸裂！林智勝第292轟 兄弟球迷給掌聲

味全龍隊林智勝開季前兩場開轟後，接下來棒子靜悄悄，今晚對上前東家中信兄弟，相隔74天再次炸裂，一發陽春砲將個人保持的聯盟最多轟紀錄推進到292轟，現場就連兄弟球迷也大呼「大師兄」之名。

林智勝去年球季最後一戰敲出生涯289轟，追平張泰山的聯盟紀錄，今年開季在4月3日、4日連兩戰開轟，先打破紀錄再推升，只是接下來29場出賽都沒有再開轟。

今晚龍隊對上兄弟王牌德保拉，1局下2出局的時刻，林智勝在0好3壞下，從德保拉手中敲出一發中外野全壘打，幫助球隊取得1：0領先。

林智勝本季第3轟出爐，生涯推進到292轟，距離300轟的目標縮短到8轟，每一轟都是歷史紀錄，現場見證無論龍象球迷都拍手叫好。