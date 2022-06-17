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中職／蘇煒智「沒練習就不習慣」 做好準備等一軍機會

中央社／ 新北17日電
中華職棒富邦悍將隊捕手蘇煒智（右）16日正式升上一軍，至於何時能一軍初亮相，他表示沒有多想，「每天準備好自己、把握機會」。 中央社
中華職棒富邦悍將隊捕手蘇煒智（右）16日正式升上一軍，至於何時能一軍初亮相，他表示沒有多想，「每天準備好自己、把握機會」。 中央社

「沒練習就不習慣」，富邦悍將隊捕手蘇煒智積極展現企圖心，晚上自主揮棒、賽前把握空檔練習，一度有過放棄挑戰職棒的念頭，昨天正式上一軍、等待一軍初亮相，「每天準備好自己」。

蘇煒智2021年中職選秀沒有獲得球隊青睞，後來到中信兄弟測試，也沒有爭取到合約，中間先去當兵、讓自己放空一段時間，以自主培訓球員身分加入富邦悍將，今年5月轉正式球員。

蘇煒智在二軍就是「練習狂」，上到一軍也維持訓練，晚上自主揮棒至少半個小時，揮棒結束後休閒遊戲也是棒球，他笑說：「可以透過遊戲模擬一下狀況」；賽前球隊練習完後，也要抓緊空檔特打。

蘇煒智的積極態度讓總教練丘昌榮也看在眼裡，丘昌榮表示，「二軍教練團回報，蘇煒智在二軍無論攻守表現評價蠻好的，企圖心、各方面都很積極，所以找一個時機點讓他上一軍。」

蘇煒智笑說：「沒練習不習慣，多打一下、調整一下手感」，從7日開始一軍隨隊，昨天正式升上一軍，他表示這陣子天氣不好，看到一軍比賽的場次不多，但有感受到晚間出賽和白天出賽視覺上還是有差，一軍投手球的品質也會好一點，也把握機會多瞭解投手群。

蘇煒智透露2021年選秀落選、去兄弟測試又沒有獲得青睞，曾經有想過放棄挑戰職業、直接到業餘隊，但家人一直鼓勵，自己還年輕、還可以再努力2、3年，很慶幸當初有堅持下來，正式上到一軍，也有跟家人分享、爸爸很開心。

蘇煒智坦言，沒有想過可以這麼快上到一軍，至於何時能一軍初亮相沒有多想，「每天準備好自己、把握機會」； 蘇煒智本季二軍出賽13場，總計29打數敲出12支安打，打擊率4成14。

丘昌榮 富邦悍將 選秀

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