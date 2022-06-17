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遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

中職／王威晨疫後首戰回先發 前幾天忙當小畫家

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊隊長王威晨無法上場時，就為隊友畫上微笑符號加持。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊隊長王威晨無法上場時，就為隊友畫上微笑符號加持。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊隊長王威晨終於回歸，今天在天母球場對味全龍隊之戰回到熟悉的先發第1棒、三壘手，之前隨隊備戰時，他也客串「小畫家」，在隊友手腕畫上「^_^」微笑力量。

兄弟在15日以9：3擊敗富邦悍將隊中止2連敗，陳偉漢4安「鐵支」猛打賞當英雄，賽後秀出手腕上的微笑符號，透露是來自王威晨的加持，王威晨結束隔離回到一軍訓練時，雖然無法出賽，但也用自己的方式幫助球隊。

「就是突然一個念頭。」王威晨表示：「棒球是高失敗率的運動，希望他們看到這個符號，可以轉變一下心情，面對下一個Play。」

王威晨是在6月5日發燒快篩陽性，14日開始到一軍隨隊，但還無法比賽，今天才重回賽場，面對球隊近期低潮，王威晨想用各種方式幫助球隊，「球隊能夠贏球最好，每個球員都會努力發揮自己的能力，開始改變。」

球員隔離期間關在房間，要訓練心肺能力本來就較困難，王威晨表示：「該做的都有做，前兩天感覺像感冒，比較沒精神就先休息，後來就開始正常運動，想辦法讓自己喘一點去訓練肺部。」

畢竟經歷疫情，王威晨坦言還是目前運動還是會有點喘，要比賽下去才知道能否適應強度，「體力上一定有差，但不想當成藉口，上場就是全力以赴，但如果真的不舒服也會立刻反應，當然沒事是最好。」

中信兄弟隊隊長王威晨無法上場時，就為隊友畫上微笑符號加持。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊隊長王威晨無法上場時，就為隊友畫上微笑符號加持。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊隊長王威晨今天回到先發。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊隊長王威晨今天回到先發。圖／中信兄弟隊提供

王威晨 富邦悍將

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