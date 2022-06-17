中職／悍將三壘鐵壁施了什麼魔法？阿浪教練：內部競爭

富邦悍將隊今年三壘有如銅牆鐵壁，開季至今88次守備0失誤，是5隊所有守備位置唯一守備率仍是完美1.000的位置，守備教練鄭兆行點名內部競爭的刺激發酵，教練團多位具有三壘背景的教練也有幫助。

悍將隊今年三壘守備表現搶眼，本季至今共5人守過，依守備局數排序依序是范國宸146局、董子恩144局、辛元旭73局、于森旭2局、李宗賢1.2局（無守備機會）。

被提到三壘是5隊唯一0失誤的守備位置，鄭兆行很緊張，「不要先講啦！」他笑說球季還很長，之後會怎樣不知道，就是想辦法繼續保持。

鄭兆行提到，今年較多守三壘的范國宸、董子恩、辛元旭，就是今年春訓時設定要負責三壘的人選，「因為除了守備能力外，打擊能力也很重要。」

對於三壘守備的搶眼表現，鄭兆行認為：「我覺得是內部競爭，大家都想要去爭取位置，逼迫他們成長，花了更多心思在練習上，表現好的選手當然在場上機會更多，以這樣的心態去比賽，看起來現在的感覺是還不錯，三壘有呈現滿明顯的這個狀況。」

除此之外，悍將隊陣中不乏具有三壘經驗的教練，鄭兆行自己在生涯後期移防三壘，首席教練黃泰龍生涯多以三壘為主，二軍首席教練更是有江湖人稱「三壘吸塵器」的郭建霖。

鄭兆行也說：「這點當然有影響，經驗的傳承，還是要守過的人才知道，黃教練本來就是三壘的，他比我更專業，郭教練也是從以前就苦口婆心在講，現在郭教練、黃教練還有我講的，如果對選手來說有某個部分是可以吸收的，只要他們願意去嘗試，我相信多少都有幫助。」

鄭兆行也提到，球隊一開始雖在內野有較多失誤，造成球隊很大困擾，「不過漸漸地有穩定下來，大家也都知道自己要加強什麼。」他也期望守備可以帶給投手更大的安定感，「我覺得守備表現會為球隊加分，投手會覺得隊友都幫我了，投球會更起勁，知道隊友可以幫自己處理起來，會更敢投。」