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中職／兄弟9天8戰洋投為主 助總不排除投一休四

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手象魔力。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊先發投手象魔力。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊今天開啟5連戰之旅，而且未來9天要打8場比賽，投手調度吃緊，談到19日先發投手，吳哲源會是考慮之一，至於14日才先發過的象魔力會「投一休四」嗎？總教練林威助表示：「是有可能。」

象魔力數據上看來漸漸沒力，逐月防禦率從4月的1.62、5月的2.22，到6月出賽2場是5.59，林威助表示，象魔力球的品質一直都不錯，4月也有幾次遇到不穩狀況，但都能救回來，6月第一場對樂天桃猿隊沒救回來，第二場再對猿隊是對手掌握度好，「壞球走在前面，就需要把球投進好球帶，而樂天的打者很成熟。」

明天兄弟確定推派鄭凱文相隔17天再登板先發，至於後天、19日的投手，14日投4.2局82球的象魔力是考慮的人選之一，林威助表示：「接下來賽程密集，會以洋投為主，投一休四是有可能的。」

林威助 樂天桃猿 中信兄弟

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