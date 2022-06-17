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中職／新洋投墨聯防禦率驚悚 丘總認為僅供參考
富邦悍將隊今天宣布簽下新洋投富藍戈（Enderson Franco），他今年在墨西哥聯盟出賽防禦率偏高，但總教練丘昌榮指出，墨西哥聯盟的數據看起來是打優於投，不管找來洋投、洋打，對台灣的適應度還是很重要，而他有亞洲職棒經驗，或許會好一點。
富藍戈曾效力韓職樂天巨人隊，出賽37場有27場先發、10場後援，繳出9勝8敗、防禦率5.40，今年在墨西哥聯盟都蘭將軍隊（Generales de Durango）打球，成績相當驚悚，出賽6場，吞下0勝3敗、防禦率9.85。
丘昌榮今天賽前受訪談及新洋投，他表示，「韓職看起來是還不錯，墨西哥3成5以上打者很多，用數據看應該不一定會…那邊應該是打優於投，不知道是不是球的係數，可能空氣也比較乾燥。」
丘昌榮說：「墨西哥數據只能當參考，艾思凱也是，可以適應台灣比較重要。」而富藍戈具有韓職經驗，被預期或許可以更快適應中職賽場。
富藍戈將在19日抵台，適用3+4天的入境檢疫新制，何時可以上一軍？丘昌榮表示，「看他調整狀況，先到二軍，如果準備好了就盡快讓他上來。」
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