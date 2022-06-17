中職／高志綱確診 餅總的左右手先由卡麥隆暫代

統一獅隊今天新增確診人員，為首席教練高志綱，昨天賽前已經感覺不適、先行回去隔離，今天快篩已呈陽性，獅隊將由打擊教練卡麥隆暫代高志綱的職務。

獅隊今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，總教練林岳平賽前受訪證實，高志綱確診，有發燒症狀，目前應該是正在很不舒服的階段。

高志綱昨天賽前仍隨隊到新莊球場，但比賽開打前就向餅總反應有頭暈、頭痛，本身也曾經歷過確診的林岳平，當下就覺得這是前兆，要他先離開球場、自行隔離，今天再快篩就呈現陽性，已搭乘防疫計程車回到台南，在宿舍安排隔離。

「志綱家裡有小朋友，比較危險，所以他先回到宿舍隔離。」林岳平透露，志綱考慮到家裡小朋友還小，很早就以備不時之需，向球團要求幫他預留宿舍一間房間。

林岳平指出，教練團與高志綱的接觸都滿密切，目前只能有發病的先隔離，沒狀況的就戴好口罩、做好防疫、勤洗手，「唯一能做的就是這樣，疫情是近期球隊比較提心吊膽的，既然有可能發生，就會想到發生時要怎麼辦。」