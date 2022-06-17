中職／決定留在龍隊關鍵 鋼龍：舒服第一

經過最近24小時的熱烈討論，味全龍隊洋投鋼龍決定留在台灣，他坦言這項抉擇非常困難，但最後考量「舒服第一」，老婆也贊同自己的決定。

從本月13日有韓職球隊提出身分照會開始，鋼龍的去留就成為外界關心焦點，昨晚他與經紀人討論後做出最終決定，龍隊在今天宣布順利留人。

在韓職球隊與味全龍隊中做出選擇，鋼龍坦言確實兩難，「龍隊對我有情有義，朝夕相處很有感覺，韓職是我第一個亞洲職棒體驗，對方球團也待我不薄，是很艱困的選擇。」

能夠在短時間內做出決定，鋼龍要說，溝通過程中味全龍隊「三董」魏應充、董事長以及領隊，都釋出很大誠意，「有被感動到，讓我更容易做出決定。」

在與家人討論後，鋼龍直覺自己應該要留下，「老婆也說這是對的決定，我在台北的生活過得很舒服，我老婆跟兒子也是，這是很重要的一點。」鋼龍也澄清不是說韓國不好，「只是與其做出變化，不如享受現在的美好。」

鋼龍與龍隊的合約總值不變，但在激勵獎金的結構、條件上作出調整，他也很滿意這點，「球團功不可沒，經紀人也付出很大的努力。」但他也強調，金錢不是主要考量，「舒服第一，在龍隊跟隊友、教練相處都很舒服。」

如今確定留下，鋼龍也可放下心裡重擔、專心球場上，他表示：「韓職是我一直想要征服的地方，但龍隊對我也很尊敬，總教練葉君璋是我遇過最酷的總教練，不是說未來不想去挑戰更高殿堂，而是說現在這個球隊夠強、這個聯盟夠好，現在留在這邊打拚是最好的決定。」