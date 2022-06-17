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中職／韓職開價不低 龍隊靠調整激勵獎金留住鋼龍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊領隊丁仲緯。圖／聯合報系資料照
味全龍隊領隊丁仲緯。圖／聯合報系資料照

味全龍隊確定留下洋投鋼龍，是用何種方式在與韓職球團的出價中勝出？領隊丁仲緯表示，鋼龍薪資總數不變，只是在激勵獎金的結構上作出調整，也很開心他能夠留在龍隊。

本月13日有韓職球團對中職提出鋼龍的身分照會，確認合約狀態，鋼龍今年與味全龍隊簽下年約，不過其中附帶逃脫條款，新球隊支付買斷金即可挖人，今天確定不會離隊。

丁仲緯表示，根據經紀人透露，韓職方面的開價不低，「這次討論就看怎麼樣把他留下來。」丁仲緯透露，過程中鋼龍也分享了很多心得、建議，也很喜歡龍隊的環境。

龍隊最後成功留人，沒有付出額外金額，丁仲緯表示：「在原本薪資總數不變之下，做些比例上的調整，固定薪資沒有改變，是激勵獎金上有些變動。」細節丁仲緯不方便透露，但可以知道激勵獎金的門檻調整是一個方向。

韓職 味全龍 中職

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