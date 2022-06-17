快訊

富樂快篩取得EUA與「邵博士」有關？ 羅一鈞說明

「二次感染」定義擬介於1至3個月 羅一鈞曝要3條件評估

北市逐步鬆綁校園活動 暑期營隊國高中可跨縣市活動

日職／談秋山翔吾未來動向 日媒認為恐返日加盟西武獅

聯合新聞網／ 綜合報導
秋山翔吾已經被教士釋出，日媒認為他未來有可能會重返日職發展。 路透社
秋山翔吾已經被教士釋出，日媒認為他未來有可能會重返日職發展。 路透社

34歲的日本好手秋山翔吾本季被紅人釋出後，5月份與教士簽下小聯盟約打擊手感火燙，日前卻因確診新冠肺炎進入傷兵名單，昨日據日媒報導，秋山翔吾已經被教士釋出，日媒認為他未來有可能會重返日職發展。

秋山翔吾本季命運多舛，先是開季遭紅人釋出，被教士以小聯盟約簽下後，繳出3轟、21打點、2次盜壘、打擊率.343、OPS.907的好表現，但他隨後因確診新冠肺炎被放入7天傷兵名單。據日媒報導，「秋山在5月中旬與教士簽下小聯盟合約，但在當下簽約時，將合約截止日設在6月15日，因此便在合約到期後遭到釋出。」

日美指出秋山翔吾能夠接受未來可能無法重返大聯盟，但他還想繼續在美職奮鬥，不過考量到他已年滿34歲，若始終等不到登上大聯盟的機會，很有可能得回到日本發展，屆時日職球團恐將掀起搶人大戰，而日媒認為秋山翔吾回日職最有可能加入的球隊就是老東家西武獅。

新冠肺炎 日本

相關新聞

中職／百勝不在今晚！羅力快篩陽性 悍將臨陣更換先發

富邦悍將隊洋投羅力的生涯第100勝，確定不會在今天，他因快篩陽性，今天在新莊球場出戰統一獅隊的表訂先發取消，只能留待隔離...

中職／韓職開價不低 龍隊靠調整激勵獎金留住鋼龍

味全龍隊確定留下洋投鋼龍，是用何種方式在與韓職球團的出價中勝出？領隊丁仲緯表示，鋼龍薪資總數不變，只是在激勵獎金的結構上...

中職／決定留在龍隊關鍵 鋼龍：舒服第一

經過最近24小時的熱烈討論，味全龍隊洋投鋼龍決定留在台灣，他坦言這項抉擇非常困難，但最後考量「舒服第一」，老婆也贊同自己...

日職／談秋山翔吾未來動向 日媒認為恐返日加盟西武獅

34歲的日本好手秋山翔吾本季被紅人釋出後，5月份與教士簽下小聯盟約打擊手感火燙，日前卻因確診新冠肺炎進入傷兵名單，昨日據日媒報導，秋山翔吾已經被教士釋出，日媒認為他未來有可能會重返日職發展。 秋

中職／張建銘+3二軍球員快篩陽性 龍隊3天29人染疫

味全龍隊今天新增一軍教練張建銘及二軍選手莊玉彬、游宗儒、黃東淯快篩陽性，這三天二軍已累積22名球員、5名教練染疫，一軍教...

中職／羅力確診投不了 悍將派游霆崴代班先發

富邦悍將隊洋投羅力原訂今天的先發登板，未戰先輸給「Omicron」，快篩呈現陽性，悍將隊必須換投，教練團討論後改由游霆崴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。