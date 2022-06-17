日職／談秋山翔吾未來動向 日媒認為恐返日加盟西武獅
34歲的日本好手秋山翔吾本季被紅人釋出後，5月份與教士簽下小聯盟約打擊手感火燙，日前卻因確診新冠肺炎進入傷兵名單，昨日據日媒報導，秋山翔吾已經被教士釋出，日媒認為他未來有可能會重返日職發展。
秋山翔吾本季命運多舛，先是開季遭紅人釋出，被教士以小聯盟約簽下後，繳出3轟、21打點、2次盜壘、打擊率.343、OPS.907的好表現，但他隨後因確診新冠肺炎被放入7天傷兵名單。據日媒報導，「秋山在5月中旬與教士簽下小聯盟合約，但在當下簽約時，將合約截止日設在6月15日，因此便在合約到期後遭到釋出。」
日美指出秋山翔吾能夠接受未來可能無法重返大聯盟，但他還想繼續在美職奮鬥，不過考量到他已年滿34歲，若始終等不到登上大聯盟的機會，很有可能得回到日本發展，屆時日職球團恐將掀起搶人大戰，而日媒認為秋山翔吾回日職最有可能加入的球隊就是老東家西武獅。
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