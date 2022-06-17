中職／百勝不在今晚！羅力快篩陽性 悍將臨陣更換先發
富邦悍將隊洋投羅力的生涯第100勝，確定不會在今天，他因快篩陽性，今天在新莊球場出戰統一獅隊的表訂先發取消，只能留待隔離完成後出關再叩關；此外，楊彬、朱益生在二軍也快篩陽性。
球團表示，「富邦悍將球團投手羅力今日(6/17)上午出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟。另朱益生、楊彬於二軍例行性快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診及依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。
悍將全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。」
羅力本季前2場登板都取得勝投，生涯勝場累積至99勝，今晚的先發將挑戰成為史上第4位百勝投手，因此備受矚目，但悍將隊在今天下午宣布更換先發投手。
現行確診者的居家照護規定為7天隔離加7天自主健康管理，羅力缺陣兩周跑不掉，可能要到7月才能重返賽場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言