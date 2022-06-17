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中職／百勝不在今晚！羅力快篩陽性 悍將臨陣更換先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投羅力快篩陽性。 聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投羅力快篩陽性。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋投羅力的生涯第100勝，確定不會在今天，他因快篩陽性，今天在新莊球場出戰統一獅隊的表訂先發取消，只能留待隔離完成後出關再叩關；此外，楊彬、朱益生在二軍也快篩陽性。

球團表示，「富邦悍將球團投手羅力今日(6/17)上午出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟。另朱益生、楊彬於二軍例行性快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診及依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

悍將全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。」

羅力本季前2場登板都取得勝投，生涯勝場累積至99勝，今晚的先發將挑戰成為史上第4位百勝投手，因此備受矚目，但悍將隊在今天下午宣布更換先發投手。

現行確診者的居家照護規定為7天隔離加7天自主健康管理，羅力缺陣兩周跑不掉，可能要到7月才能重返賽場。

羅力 富邦悍將 朱益生

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