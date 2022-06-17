中職／鋼龍確定留下 龍隊何種方式留人下午揭曉

味全龍隊洋投鋼龍確定留下，雖然日前有韓職球團提出身分照會、詢問買斷金，不過味全龍領隊丁仲緯今天確認，鋼龍將繼續留在球隊效力。

本月13日有韓職球團對中職提出鋼龍的身分照會，確認合約狀態，據聞為鋼龍前東家起亞虎隊，鋼龍與味全龍隊簽下年約，不過其中附帶逃脫條款，新球隊支付買斷金即可挖人。

丁仲緯日前受訪時表示，會提出「各種方式」，盡力留下鋼龍，今日也確定鋼龍將繼續留在龍隊效力，至於是用何種方式留人？丁仲緯表示，仍有事項需要確認，預計今日下午會對外說明。

鋼龍昨日受訪時表示，自己很喜歡味全龍隊以及所在的台北市，也享受在這支球隊的感覺，而總教練葉君璋也有信心，「相信他會留下。」

鋼龍在2020年曾效力於起亞虎隊，去年加入味全龍隊，出賽18場拿下5勝7敗、防禦率3.93，今年球季目前出賽9場，戰機3勝2敗、防禦率3.67。